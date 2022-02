Nikkei houdt verlies beperkt na forse daling Wall Street

De aandelenbeurs in Japan wist vrijdag het verlies beperkt te houden ondanks een forse daling op Wall Street. De zorgen over een Russische invasie in Oekraïne hielden de markt opnieuw in de greep. Het nieuws dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken eind volgende week een ontmoeting heeft met zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov zorgde daarbij voor enige opluchting. Voorwaarde voor de ontmoeting is dat Rusland in de tussentijd niet Oekraïne binnenvalt.