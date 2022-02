Storm Eunice trekt over Nederland, minder treinen en vluchten

Storm Eunice, de vierde storm van dit jaar, trekt vrijdag over Nederland. Een groot deel van het land krijgt naar verwachting te maken met zeer harde wind. KLM heeft, voor zover nu bekend, bijna 170 vluchten geannuleerd in verband met de storm en er rijden in de ochtend minder treinen. Vanaf 14.00 uur ligt al het treinverkeer stil. Veel teststraten en vaccinatielocaties gaan dicht vanwege Eunice en de ANWB stelt op de website dat het onderweg bij storm gevaarlijk kan zijn. „Het vraagt om aangepast rijgedrag en extra alertheid.”