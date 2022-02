Elon Musk, topman van fabrikant van elektrische auto’s Tesla, heeft zich opnieuw kritisch uitgelaten over de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Volgens Musk valt de waakhond hem en Tesla ten onrechte aan met een „eindeloze” en „aanhoudende” reeks onderzoeken en wil de SEC hem beperken in zijn recht op vrijheid van meningsuiting. Het gaat om een voortslepende zaak die begon met tweets van Musk in 2018.