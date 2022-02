Maaltijdbezorger DoorDash flink hoger op voorzichtig Wall Street

Maaltijdbezorger DoorDash werd donderdag ruim 15 procent meer waard op Wall Street dankzij een goed ontvangen kwartaalbericht. De branchegenoot van Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, haalde afgelopen kwartaal een record aan bestellingen binnen. Ook is het bedrijf optimistisch over de vooruitzichten voor dit jaar. Het grote supermarktconcern Walmart werd ook hoger gezet dankzij beter dan verwachte resultaten.