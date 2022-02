Winkelonderzoek: shoppen afgelopen jaren compleet veranderd

Winkelen in de Randstad en Noord-Brabant is de afgelopen vijf jaar volledig veranderd. Daarbij halveerde het aantal bezoekers in winkelgebieden, waarbij de grote binnensteden in Nederland het meest werden getroffen. Verder blijft onlinewinkelen populair en worden gerichte bezoeken aan bijvoorbeeld bouwmarkten, woonboulevards en tuincentra belangrijker dan een bezoek aan een binnenstad om te winkelen, blijkt uit data van het Koopstromenonderzoek 2021.’