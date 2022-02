De tweehonderd asielzoekers die verbleven in noodopvang Driebond in Groningen worden vanwege het stormachtige weer uit voorzorg ondergebracht in de kazerne in Zoutkamp, zo heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag bekendgemaakt. „Ondanks het feit dat de afgelopen nacht geen problemen heeft opgeleverd, zorgde de storm wel voor lawaai in de noodopvang.”