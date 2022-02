Er komt een aanvullend persoonlijkheidsonderzoek voor de 22-jarige Samir El Y. uit Hoofddorp, die heeft bekend in de zomer van 2020 Bas van Wijk (24) te hebben doodgeschoten. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam donderdag bepaald in het hoger beroep van de zaak. De advocaat van El Y. had een volledig nieuw onderzoek gevraagd, maar dat vond het hof onnodig.