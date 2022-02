Kamer vindt besluit over sluiting kinderhartcentra te slordig

De Tweede Kamer is geïrriteerd over de besluitvorming rond de concentratie van ziekenhuiszorg voor kinderen met aangeboren hartkwalen. Het besluit werd op het allerlaatste moment genomen door een demissionair kabinet terwijl daar geen goede onderbouwing voor was, merkten verschillende fracties op. Voor een aanzienlijk deel van het parlement staat nog niet vast dat het aantal centra teruggebracht moet worden van vier naar twee, zoals nu het plan is.