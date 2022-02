Yvonne van Genugten, directeur/bestuurder van het Indisch Herinneringscentrum, kijkt „met zorg naar de polemiek die ontstaat in de Nederlandse samenleving. Het neigt naar zwart-wit denken”. Dat zei ze donderdag tijdens de presentatie van het dekolonisatierapport. Ze hoopt „dat we over de resultaten van het onderzoek samen een respectvolle dialoog aan kunnen gaan”.