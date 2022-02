Rebellen in het oosten van van Oekraïne beschuldigen het regeringsleger ervan meerdere aanvallen te hebben uitgevoerd. Het vuur zou vier keer zijn geopend in 24 uur. Het Oekraïense leger ontkent en beweert dat juist de rebellen de regeringstroepen hebben beschoten. De situatie is extra zorgelijk vanwege de vrees voor een Russische invasie in Oekraïne.