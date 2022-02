Het Indisch Platform 2.0, actieplatform en meldpunt voor de Indische Kwestie, heeft woensdag met een kort geding geprobeerd publicatie van het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 - 1950 te voorkomen. De kantonrechter in Amsterdam wees het geding af, omdat hij zich op formeel-juridische gronden niet bevoegd achtte om over de zaak te oordelen.