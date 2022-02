Vestiging buitenlandse bedrijven in Amsterdam: 4000 banen erbij

De internationale investeringen in Amsterdam en omstreken zitten weer bijna op het niveau van voor corona. Vorig jaar hebben 133 internationale bedrijven een vestiging geopend in de Metropoolregio Amsterdam, waarvan 32 hoofdkantoren. Daarmee zijn ruim 4000 nieuwe banen ontstaan, twee keer zoveel als in het eerste coronajaar 2020. Ze komen vooral uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zo melden amsterdam inbusiness (een samenwerking tussen de gemeenten Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer en Amsterdam) en de Netherlands Foreign Investment Agency. Twee jaar geleden openden 101 bedrijven een vestiging, met 1970 nieuwe banen.