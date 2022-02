Bijna tachtig regeringsleiders en staatshoofden uit Europa en Afrika zijn twee dagen in Brussel bij elkaar om de banden aan te halen en economische samenwerking te versterken. Door onenigheid en wrevel over de aanpak van illegale migratie vanuit Afrikaanse landen naar de Europese Unie was de relatie de laatste jaren bekoeld, maar nu is het tijd voor nieuw elan, vinden ze.