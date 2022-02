De hoge inflatie waarmee de Verenigde Staten momenteel te maken heeft is „onacceptabel”, stelt de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen. In een interview met persbureau AFP zegt ze „bezorgd” te zijn over de huidige inflatie, die in decennia niet zo hoog is geweest. Ook waarschuwt ze voor de gevolgen van de crisis rondom Oekraïne.