Het dodental door zware regen en aardverschuivingen in de Braziliaanse stad Petrópolis is gestegen naar 78. In de stad dicht bij Rio de Janeiro viel in drie uur tijd bijna net zoveel regen als er in heel januari was gevallen. Ruim honderdtachtig hulpverleners en vierhonderd militairen zijn uitgerukt naar de stad met 300.000 inwoners.