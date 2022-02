Fed-notulen verrassen beleggers op Wall Street niet

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan, nadat de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve niet voor verrassingen hadden gezorgd. Opmerkingen uit de notulen maken het nog waarschijnlijker dat de rente in de Verenigde Staten binnenkort wordt opgeschroefd, maar met die stap werd op de financiële markten toch al rekening gehouden. De stemming op Wall Street bleef daarbij voorzichtig in afwachting van de laatste ontwikkelingen rond Oekraïne. De hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict lijkt wel wat toegenomen.