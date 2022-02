Koningin Máxima was woensdagmiddag bij de presentatie van het onderzoek ‘Het belang van inclusiviteit bij financiële dienstverlening’ dat werd gedaan door ABN AMRO, samen met McKinsey en Better Future. In het onderzoek concludeert de bank onder meer dat vrouwelijke ondernemers meer moeite hebben met het aantrekken van kapitaal dan mannen. De koningin nam op het hoofdkantoor van ABN AMRO het eerste exemplaar in ontvangst.