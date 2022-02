Nederland was verantwoordelijk voor structureel, buitensporig geweld tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Dat blijkt uit conceptversies en samenvattingen van een groot onderzoek dat donderdag wordt gepresenteerd, schrijft RTL Nieuws. Van het geweld in Indonesië waren destijds veel meer mensen in Den Haag op de hoogte dan tot nu toe bekend was.