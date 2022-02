De deur van het lokaal kon echt niet harder dicht. Die draaide bijna naar binnen toe, toen de scholier die dichtknalde. En met zijn zestien lentes had de jongeman ook genoeg spieren in zijn benen om de vuilnisbak op de gang een harde dreun te verkopen. Niet lang daarna zat hij bij me, en van die grote en boze kerel was weinig meer te zien.