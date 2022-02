Halsema herhaalt: inhuur Booij was geen vriendjespolitiek

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft opnieuw benadrukt dat bij het aantrekken van cultuurondernemer Lennart Booij als kwartiermaker voor de festiviteiten rond 750 jaar Amsterdam in 2025 geen sprake is geweest van vriendjespolitiek. Halsema werd woensdag voor de tweede keer aan de tand gevoeld over de kwestie. Nu gebeurde dat in de voltallige gemeenteraad, waar de zaak begin deze maand al in kleiner verband was besproken.