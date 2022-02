Moederbedrijf Albert Heijn flink omlaag op Amsterdamse beurs

Supermarktconcern Ahold Delhaize was woensdag de grote verliezer op de Amsterdamse beurs na slecht ontvangen jaarcijfers. Het moederbedrijf van Albert Heijn en bol.com presteerde in 2021 weliswaar sterk, maar beleggers schrokken van tegenvallende vooruitzichten voor de winst. Verder werden op de financiële markten onder meer cijfers van Heineken en laadpalenfabrikant Alfen verwerkt. Ook hield iedereen de spanningen rond Oekraïne scherp in de gaten.