Ryanair vindt dat het de plicht heeft om op Oekraïne te blijven vliegen zolang dat mogelijk is. Dat heeft topman Michael O’Leary van de Ierse prijsvechter gezegd tijdens een persconferentie in Lissabon. Hij ziet, ondanks de dreiging van een Russische invasie, geen reden om vluchten te annuleren tot de Europese autoriteiten zeggen dat dit nodig is. Ryanair vliegt overigens niet vanuit Nederland naar Oekraïne.