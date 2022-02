Op de A12 is de verbindingsweg vanuit Utrecht naar de A4 en de A13 richting Rotterdam dicht vanwege stormschade. Rijkswaterstaat meldt dat door de harde wind de bovenklep van een afvalcontainer is gewaaid. Daarbij is een portaal waar matrixborden over de snelweg aan hangen, beschadigd geraakt. Hoelang de verbindingsweg nog dicht blijft is onduidelijk.