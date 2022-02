De Patiëntenfederatie ziet nog steeds dat de aandacht in de zorg „vooral is gericht” op ziekenhuizen. Dat moet voortaan „anders en beter worden georganiseerd”, stelt de organisatie in een reactie op het rapport over de corona-aanpak van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Patiëntenfederatie beaamt dat „veel mis is gegaan in de verpleeghuizen” in de eerste maanden van de coronacrisis.