Volgens de laatste berekeningen van Weer.nl zou storm Eunice, die vrijdag over ons land trekt, wel eens kunnen uitgroeien tot een zware westerstorm met windstoten tot 140 kilometer per uur. Eunice zou zelfs zwaarder kunnen uitpakken dan de vorige zware storm Ciara in 2020 en grote schade kunnen aanrichten in de kustprovincies.