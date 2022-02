Overheid deed aannames en maakte beloftes niet waar, schetst OVV

De overheid kon in de eerste maanden van de coronacrisis diverse beloftes en gewekte verwachtingen niet waarmaken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) ziet „onzekere aannames” die de overheid regelmatig deed als een van de oorzaken. „Door met minder stelligheid, maar wel duidelijk te vertellen over wat wel of niet bekend is over het verloop van de crisis kan de overheid onrealistische verwachtingen voorkomen bij het publiek.”