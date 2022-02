De goud- en zilverschat die door hobbyarcheologen is blootgelegd bij het Twentse buurtschap Hezingen is volgens het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) een „vondst van nationaal belang.” Niet eerder werden dergelijke rijke vondsten uit de vroege middeleeuwen buiten Friesland en de regio rond Utrecht gedaan. Uit de regio Twente was tot nu toe heel weinig bekend uit de periode van de vroege middeleeuwen.