Waarschijnlijk flinke jaarwinst Heineken ondanks coronalockdowns

Bierbrouwer Heineken heeft het tweede coronajaar waarschijnlijk afgesloten met een miljardenwinst, waar in 2020 nog meer dan 200 miljoen euro verlies in de boeken ging. Dat zal echter voor een groot deel te danken zijn aan een flinke boekhoudkundige meevaller. Bij de jaarcijfers die woensdagochtend naar buiten komen is het vooral de vraag hoeveel last Heineken nog heeft gehad van de omikrongolf en de vele coronarestricties. Ook wordt dan als het goed is duidelijker hoe het bedrijf omgaat met de gestegen grondstofprijzen.