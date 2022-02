Supermarktconcern Ahold Delhaize heeft afgelopen jaar naar verwachting een hogere omzet behaald in vergelijking met 2020. In dat jaar zag het bedrijf als gevolg van corona de opbrengsten ook al fors stijgen. Volgens analistenschattingen zal Ahold Delhaize het jaar hebben afgesloten met een omzet van 75,3 miljard euro. Dat was in 2020 nog 74,7 miljard euro.