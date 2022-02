Het gerechtshof in Den Haag doet woensdagmiddag uitspraak in het hoger beroep van Wim S., tegen wie 17,5 jaar celstraf is geëist voor de moord op zijn vriendin Heidy Goedhart. Hij heeft de beschuldiging altijd ontkend. Hij is momenteel op vrije voeten. Zijn voorlopige hechtenis is vorig jaar geschorst.