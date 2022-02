Bioscoopketen Pathé is blij met de dinsdag aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen. Bioscopen mogen vanaf vrijdag tot 01.00 uur open, er hoeft geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden en bezoekers hoeven ook geen mondkapje meer te dragen. Pathé laat in een reactie weten dat dit „goed nieuws” is voor de bezoekers.