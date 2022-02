Het kabinet zet met de versoepelingen die dinsdag zijn aangekondigd „vrij snel grote stappen, die we zo breed mogelijk inzetten”, zegt zorgminister Ernst Kuipers. Het loslaten van de coronapas in de meeste situaties past daarbij, zegt hij. Het kabinet had het Outbreak Management Team niet gevraagd of het verantwoord was om het coronatoegangsbewijs voorlopig in de prullenmand te gooien.