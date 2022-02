In een enquête van het Nederlands Dagblad (ND) scoort Psalm 42 het hoogst als psalm om te zingen. Respondenten kozen het vaakst Psalm 121 als lied om uit de Bijbel te lezen. Bij de gezongen psalmen wordt Psalm 42 in de top 3 gevolgd door de Psalmen 84 en 68. Het ND wilde in het kader van de Maand van de Bijbel –tot en met 22 februari– weten welke psalm mensen het meest dierbaar is. Ruim 500 personen vulden de onlinevragenlijst in.