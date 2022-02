De NAVO ziet „reden voor voorzichtig optimisme” over een vreedzame uitweg uit het hoogopgelopen conflict met Rusland. De westerse alliantie bespeurt gunstige signalen uit Moskou. Maar daarvan is aan de grens met Oekraïne, waar Rusland de afgelopen tijd een grote troepenmacht heeft samengetrokken, nog niets te zien, zegt NAVO-chef Jens Stoltenberg. De Russische militaire druk op Oekraïne is volgens hem nog niet verminderd.