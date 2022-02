Boeing zet sterker in op het ombouwen van passagierstoestellen tot vrachtvliegtuigen. Volgens Ted Colbert, hoofd van de servicetak van het Amerikaanse concern, is de capaciteit op dit vlak sinds het begin van de pandemie bijna verdubbeld. En Boeing zou nog steeds naar mogelijkheden kijken om deze capaciteit verder uit te breiden, bijvoorbeeld in Azië.