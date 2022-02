In de crisis rond Oekraïne geeft Duitsland de Oost-Europese buren van Rusland niet de gevraagde wapens, maar wel financiële steun. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz kwam tijdens zijn eerste bezoek aan Oekraïne met 150 miljoen euro krediet over de brug. Eerder was ook al 150 miljoen toegezegd, die versneld wordt overgemaakt.