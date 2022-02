Een inwoner van het Twentse Haaksbergen heeft maandag een nieuw spandoek aan zijn balkon gehangen tegen „de priktatuur” rond het coronabeleid. In het weekend haalde de politie een vorig spandoek weg op last van het Openbaar Ministerie, omdat er mogelijk sprake was van strafbare uitingen. Het nieuwe spandoek is niet aanstootgevend en mag van de gemeente blijven hangen.