Amnesty: farmaceutische bedrijven hebben gefaald rond corona

Volgens Amnesty International hebben farmaceutische bedrijven „tragisch gefaald’ in hun bijdrage aan de bestrijding van de door corona veroorzaakte wereldwijde gezondheidscrisis. In een maandag gepubliceerde verklaring stelt de mensenrechtenorganisatie dat dit falen nota bene plaatsvond ondanks herhaalde en dringende oproepen om de coronavaccins eerlijk te verdelen in de wereld. Het beleid van de farmaceuten heeft volgens de organisatie bijgedragen aan „een mensenrechtencatastrofe” in 2021.