VNO-NCW vindt dat de overheid de regie over het klimaatbeleid weer moet terugpakken. Daarvoor pleit Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, in een opinieartikel in het FD. „Nederland dreigt in een situatie te komen waarin niet de regering aan het stuur zit van de grootste hervorming van onze samenleving sinds de Tweede Wereldoorlog, maar de rechter”, schrijft Thijssen.