De truckersdemonstratie van Freedom Convoy Nederland is zaterdag zonder gedoe verlopen. Tegen 16.00 uur vertrokken de vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen die verschillende wegen in het centrum van Den Haag blokkeerden, onder meer bij het Buitenhof. Ze bliezen de aftocht nadat burgemeester Jan van Zanen de onaangekondigde demonstratie had ontbonden.