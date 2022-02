Staalconcern Tata Steel laat onderzoek doen naar aantijgingen over het lossen van steenkoolresten in zee, meldt het bedrijf. Tata reageert daarmee op een artikel in het Noord-Hollands Dagblad. Vrijdag meldde de krant op basis van eigen onderzoek dat er bewust vanaf schepen steenkoolresten geloosd zouden worden in de haven van IJmuiden. Volgens Tata zijn de aantijgingen „dermate zwaar” dat „gericht onderzoek noodzakelijk is”.