Door twee steekpartijen in Dordrecht die met elkaar te maken hebben, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere gewonden gevallen. Volgens de politie moesten drie mensen worden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niemand in levensgevaar. De overige gewonden konden ter plaatse door ambulancepersoneel worden behandeld. Agenten hebben meerdere aanhoudingen verricht.