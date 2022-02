De Verenigde Staten willen internationale tegoeden van de Afghaanse centrale bank gaan inzetten voor schadevergoedingen voor onder meer nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen in New York van 11 september 2001. Daarover lopen namelijk nog veel rechtszaken. Ook moet de helft van de in totaal 7 miljard dollar aan Afghaans geld worden gebruikt voor humanitaire hulp aan het Afghaanse volk.