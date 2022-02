Bergkamp wijst Kamer op fatsoensnormen

Den Haag. In de Tweede Kamer mag niet opgeroepen worden tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Dat stelde Kamervoorzitter Bergkamp vrijdag in een notitie aan de Tweede Kamer. Ook mogen parlementariërs elkaar of leden van het kabinet niet „knettergek” of „idioot” noemen, elkaar en de ministers niet beschuldigen van strafbare feiten en geen burgers of instanties aanvallen die niet bij het debat aanwezig zijn.

De notitie is geschreven ter voorbereiding op het debat over parlementaire omgangsvormen dat volgende week op de Kameragenda staat.

Bergkamp komt met het stuk na een aantal voorvallen in de Kamer. Zo werd drie weken geleden een coronadebat stilgelegd omdat FVD-Kamerlid Van Meijeren opriep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij vond dat hij dat mocht doen omdat dat gelijk zou staan aan een oproep tot protest, maar een deel van de Kamer was het daar niet mee eens.