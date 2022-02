De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een videoconferentie met leiders van bondgenoten de zorgwekkende situatie bij de grens van Oekraïne besproken. Ze wisselden ideeën uit over hoe ze het best samen een vuist kunnen maken tegen de Russische dreiging. De leiders bespraken afschrikkende maatregelen, maar ook manieren om het gesprek met Moskou gaande te houden.