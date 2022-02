Kuipers laat keuze voor locaties kinderhartcentra onderzoeken

Zorgminister Ernst Kuipers wil opnieuw kijken naar de twee locaties die zijn aangewezen om kinderhartchirurgie te concentreren. Hij blijft wel bij het eerdere besluit om deze zeer specialistische zorg terug te brengen van vijf naar twee ziekenhuizen. Zijn voorganger heeft Utrecht en Rotterdam daarvoor aangewezen. Kuipers is het daarmee eens maar hij is bereid „als daar goede inhoudelijke redenen voor zijn, de keuze voor de locaties te heroverwegen”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.