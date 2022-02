De Italiaanse regering is formeel begonnen met een verkoopproces van luchtvaartmaatschappij ITA Airways, de opvolger van het failliete Alitalia. Vorige maand werd al duidelijk dat het Duitse Lufthansa en containerrederij MSC geïnteresseerd zijn in een soort gezamenlijke overname van ITA. Nu heeft het kabinet van premier Mario Draghi een decreet ondertekend om een verkoop in gang te zetten.