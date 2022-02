Premier Mark Rutte is het niet met de president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot eens dat Nederland een „rentenierseconomie” is. De voor het kabinet belangrijke adviseur heeft met zijn uitspraken in Buitenhof „overdreven”, zei de minister-president. Hij verwacht wel dat er binnen het kabinet nog een discussie op gang zal komen over zwaardere belasting op vermogens.