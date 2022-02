In de Tweede Kamer mag niet opgeroepen worden tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook mogen parlementariërs elkaar of leden van het kabinet niet „knettergek” of „idioot” noemen, elkaar en de ministers niet beschuldigen van strafbare feiten en geen burgers of instanties aanvallen die niet bij het debat aanwezig zijn. Dat schrijft voorzitter Vera Bergkamp in een notitie.