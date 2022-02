De Algemene Onderwijsbond (AOb) en vakbond FNV Onderwijs & Onderzoek hebben een meldpunt geopend voor medewerkers in het onderwijs met langdurige Covid die erdoor financiële schade oplopen. De bedoeling is „om de omvang van het probleem van langdurige Covid in het onderwijs in kaart te brengen”, aldus de organisaties vrijdag.